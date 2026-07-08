L’azzurra ha perso ai quarti di finale contro l’ucraina Marta Kostyuk. Nel frattempo in campo si stanno sfidando Flavio Cobolli e il britannico Arthur Fery. Per la semifinale si prepara Djokovic che giocherà contro Sinner Sfuma la seconda semifinale di Wimbledon perJasmine Paolinicheha perso ai quarti di finale nel singolarefemminile contro l’ucraina Marta Kostyuk in due set (6-3, 6-2). Si ferma così la 30enne toscana numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, cedendo con l’ucraina numero 13 Wta e 12 del tabellone. La tennista azzurra nel 2024 era arrivata fino in fondo, ed era stata battuta da Krejcikova nell’ultimo atto. In campo, nel frattempo, sul fronte del singolare maschile sta giocandoFlavio Cobollicontro il britannico Arthur Fery. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Wimbledon, eliminata Jasmine Paolini ai quarti, Cobolli sfida Fery

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Wimbledon 2026: Jasmine Paolini and Eala face off for quarter-final spot – schedule and how to watch

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