Wimbledon un super Flavio Cobolli raggiunge Jannik Sinner ai quarti di finale Jasmine Paolini tra le prime 8 nel tabellone femminile

A Wimbledon, Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale battendo in tre set Alex De Minaur, confermandosi tra i primi otto del torneo per il secondo anno consecutivo. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini è tra le prime otto. La seconda settimana del torneo, quella decisiva, vede così un positivo andamento per il tennis italiano.

Wimbledon entra nella seconda settimana, quella decisiva. Un ottimo inizio per il tennis italiano. Flavio Cobolli ha battuto per tre set a zero Alex De Minaur e vola nei primi otto di Wimbledon per il secondo anno di fila, raggiungendo Jannik Sinner. Ai quarti di finale, nel tabellone femminile, rientra anche Jasmine Paolini per la seconda volta in carriera. Dopo un brutto inizio di stagione, può esultare con fiducia per il successo contro la filippina Eala. Che partita tra Flavio Cobolli e De Minaur. Esulta come Cristiano Ronaldo e fa benissimo Flavio Cobolli. Diventa così il terzo giocatore della storia del tennis italiano ad accedere ai quarti di finale di Wimbledon per più di una volta in carriera, insieme ovviamente a Jannik Sinner e Nicola Pietrangeli. 🔗 Leggi su Open.online

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