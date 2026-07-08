Jannik Sinner ha vinto in tre set contro Struff e si è qualificato per la sua decima semifinale Slam, nel torneo di Wimbledon del 2026. Dopo aver conquistato il primo set, ha mantenuto il vantaggio e ha chiuso la partita senza perdere il servizio. Il match si è svolto su un campo in erba lucida, con il pubblico presente e il rumore delle suole che si muovevano sull’erba. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha dimostrato sicurezza e determinazione.

Erba lucida dopo il pomeriggio londinese, rumore di suole leggere, un servizio che sibila: a Wimbledon il margine tra il genio e il caos è un passo. Stasera Jannik Sinner ha scelto la rotta giusta, senza esitare. C’è una calma che non puoi insegnare. La vedi quando l’avversario martella. E tu, invece, respiri. Con Jan-Lennard Struff succede sempre così: il servizio picchia, la palla scappa, il punto si fa corto. Sull’ erba conta la prima mano, il tempo sul rimbalzo basso, la scelta in mezzo secondo. Qui Sinner ha costruito la partita. Non vi dirò subito come finisce. Prima c’è la trama. Struff attacca, varia, cerca la rete. Sinner sta dietro la riga e legge l’impatto. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - Wimbledon: Jannik Sinner supera Struff in tre set e si qualifica per la decima semifinale Slam del 2026

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Wimbledon Calling, ep. 2: Jannik Sinner vince su Struff e trova un infinito Novak Djokovic

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