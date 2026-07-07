Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale di Wimbledon battendo Struff in tre set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Sinner ha conquistato il primo set con un break nel decimo gioco, poi ha vinto il secondo al tie-break. Nel terzo, ha mantenuto il vantaggio senza perdere servizio. La vittoria permette all’italiano di avanzare nella competizione sui campi londinesi.

Il livello si alza e Jannik Sinner risponde presente. In un gara tutt’altro che semplice contro il tedesco J an-Lennard Struff, il numero uno del mondo si impone con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 dopo due ore e 34 minuti Sono tornati implacabili servizio e prime vincenti, armi molto importanti in una superficie come l’erba, ma soprattutto una condizione atletica ottimale per competere a questi livelli. Il numero uno del mondo torna in semifinale a Wimbledon, per la terza volta qui. Ha limitato i danni, contenuto i contrattempi, ma soprattutto da 10 in pagella per i momenti importanti che non ha mai sbagliato. Adesso, in semifinale, ritroverà o il canadese Felix Auger-Aliassime o Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Wimbledon, Sinner è implacabile: supera Struff in tre set e si regala la semifinale

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