Jannik Sinner ha battuto anche Struff e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon, dove affronterà il vincente tra Auliger Aliassime e Djokovic. La vittoria conferma il momento positivo del tennista italiano, che avrà ora la possibilità di sfidare il campione serbo. La semifinale si giocherà venerdì prossimo.

Semifinale. Jannik Sinner supera anche l’ostacolo Struff e aspetta il vincente tra Auliger Aliassime- Djokovic per la semifinale di venerdì prossimo, sperando nella suggestiva sfida contro la leggenda serba. Un match a tratti controllato e a tratti spigoloso per il numero uno del mondo quello contro Struff, senza però perdere mai il controllo della partita. La partita e il cammino di Jannik. Jannik conquista un’altra semifinale slam, ma l’obiettivo ovviamente è quello di bissare lo splendido successo dello scorso anno contro Carlitos Alcaraz. Il parziale finale è stato 7-5, 7-6, 6-3. I primi due set sono stati molto combattuti ma Struff non ha mai avuto alcuna occasione di dare fastidio al numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Sinner spazza via anche Struff e vola in semifinale a Wimbledon aspettando (forse) Djokovic: forma strepitosa

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