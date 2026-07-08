La tennista italiana Jasmine Paolini è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon

Jasmine Paolini è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei tornei del Grande Slam, con un punteggio di 6-3, 6-2 contro l’ucraina Marta Kostyuk. La partita si è conclusa in due set.

La tennista italiana Jasmine Paolini ha perso per due set a zero (6-3, 6-2) contro l’ucraina Marta Kostyuk ed è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Kostyuk, che ha cominciato il torneo all’undicesimo posto nel ranking femminile, è riuscita a mantenere sempre il controllo della partita, nonostante Paolini l’abbia messa in difficoltà più volte. Paolini ha 30 anni, è al quindicesimo posto nel ranking femminile e quest’anno le sue prestazioni sono un po’ in calo, seppure di alto livello: sta faticando un po’ a mantenere i livelli alti di gioco e i risultati... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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