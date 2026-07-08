Wimbledon due italiani sul Centrale | prima tocca a Paolini poi a Cobolli In palio c’è la semifinale | La diretta

A Wimbledon, due italiani sono in campo sul Centrale: prima gioca Paolini, poi Cobolli, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali. Le partite vengono trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e altri canali Sky, anche in streaming su Sky Go e NOW.

Le sfide degli italiani in campo oggi a Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e sugli altri canali di Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv. Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La sicurezza del territorio è un tema centrale, ma lo è in particolare nel Centro Italia, perché gli Appennini che rientrano nella giurisdizione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale rappresentano una parte fondamentale di questo territorio: circa il 66% è infatti montano o alto-collinare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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