Wimbledon 2026 | Centrale d’Italia per Paolini e Cobolli nella caccia alla semifinale

Nella giornata dei quarti di finale ai Championships di Wimbledon 2026, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli si sono sfidati sul Centre Court, il campo principale del torneo. Entrambi i giocatori sono stati impegnati in incontri che hanno determinato le possibilità di approdare alle semifinali. La giornata ha visto il campo centrale trasformarsi nel palcoscenico principale delle sfide decisive del torneo di tennis.

Jasmine Paolini, Flavio Cobolli e il Centre Court che, per una giornata, si trasforma in Campo Centrale. Si potrebbe riassumere così la seconda delle giornate dedicate ai quarti di finale dei Championships, perché sia l’uno che l’altro sono programmati sul campo più famoso al mondo, quello che ha visto le gesta dei grandi. E, per loro due, l’occasione è davvero ghiotta: quella della semifinale a Wimbledon. Cominciamo da Jasmine, e dalla vera e propria parabola che sa di rinascita sportiva della toscana. Dall’altra parte della rete c’è l’ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del seeding e tra le giocatrici che più è andata in linea di emersione nel 2026, soprattutto in virtù delle grandi performance sulla terra rossa culminate nella vittoria al WTA 1000 di Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

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WIMBLEDON 2026 : Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini ai quarti di finale e bizzarrie

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