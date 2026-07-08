Wimbledon 2026 tocca a Paolini e Cobolli | entrambi in campo sul Centrale | Programma orari e dove vederli in tv

A Wimbledon 2026, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono scesi in campo sul Centrale per i quarti di finale. Paolini ha affrontato la sua avversaria nel torneo femminile, mentre Cobolli ha sfidato il suo avversario nel tabellone maschile. Entrambi sono stati trasmessi in diretta televisiva, con orari e programmazione specifici. Sinner ha già passato le semifinali, battendo un avversario nel suo match.

Jannik Sinner è già in semifinale dopo aver battuto Jan-Lennard Struff, ma ci sono altri due italiani che oggi vogliono raggiungerlo e fare la storia. È il giorno dei quarti di finale di Jasmine Paolini nel tabellone femminile e di Flavio Cobolli in quello maschile. I due scendono in campo oggi, rispettivamente contro Marta Kostyuk e Arthur Fery, sul campo centrale dell’All England Club. Per Cobolli sarebbe una storica prima volta, dopo aver eguagliato i quarti di finale dello scorso anno e dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros, poi persa contro Alexander Zverev. Per Paolini sarebbe la seconda volta, dopo aver giocato la finale del 2024, poi persa contro Barbora Krejcikova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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