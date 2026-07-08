Wimbledon Cobolli si ferma ai quarti L' outsider Fery va in semifinale

Notizia in breve

Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Arthur Fery, che aveva ricevuto una wild card britannica. La partita si è conclusa in tre set, con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e 6-0, dopo due ore e 14 minuti di gioco. Cobolli, numero 10 del ranking ATP, si è fermato sul Centrale dell’All England Club. Fery si è qualificato per le semifinali del torneo.