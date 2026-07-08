Wimbledon Cobolli si ferma ai quarti L' outsider Fery va in semifinale
Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Arthur Fery, che aveva ricevuto una wild card britannica. La partita si è conclusa in tre set, con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e 6-0, dopo due ore e 14 minuti di gioco. Cobolli, numero 10 del ranking ATP, si è fermato sul Centrale dell’All England Club. Fery si è qualificato per le semifinali del torneo.
AGI - Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero 10 del ranking Atp, sul Centrale dell'All England Club, cede in tre set alla wild card britannica Arthur Fery, che si impone con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-0 dopo due ore e 14 minuti di gioco. Cobolli era già stato sconfitto da Fery a inizio anno, quando al primo turno degli Australian Open aveva subito un netto 7-6(1) 6-4 6-1. Il tennista di casa accede così alla semifinale, dove affronterà Alexander Zverev, che contemporaneamente sul campo numero 1 supera Taylor Fritz in tre set con lo score di 6-4 6-4 6-2 in un'ora e 59 minuti. 🔗 Leggi su Agi.it
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