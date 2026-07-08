Wimbledon amaro per Cobolli | Fery domina l’azzurro si ferma ai quarti
Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon dall’inglese Arthur Fery, che era wild card. L’incontro si è concluso con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0 dopo tre set. Cobolli si è fermato prima della semifinale.
Flavio Cobolli crolla ai quarti di finale di Wimbledon, e perde con l’inglese Arthur Fery - wild card del torneo - in tre set: 6-4 7-6 6-0. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
Notizie e thread social correlati
Cobolli travolto da Fery, l'azzurro ko in tre set ai quarti di Wimbledon: come cambia il rankingFlavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon, sconfitto in tre set dal britannico Arthur Fery.
Wimbledon, sorpresa Fery: batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quartiArthur Fery ha battuto il bulgaro Dimitrov in cinque set con il punteggio di 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(7) ai quarti di Wimbledon.
Temi più discussi: Wimbledon 2026: Jannik Sinner, c’è Borges sulla strada. Anche Cobolli in campo per la prosecuzione; Berrettini fuori da Wimbledon, Cobolli da urlo: rimonta Khachanov al quinto set e vola agli ottavi; Wimbledon 2026, oggi 6 italiani in campo: a che ora giocano Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Paolini e Grant; De Minaur-Cobolli, Wimbledon 2026: una battaglia che vale i quarti di finale.
Wimbledon amaro per Cobolli: Fery domina, l’azzurro si ferma ai quartiFlavio Cobolli crolla ai quarti di finale di Wimbledon, e perde con l’inglese Arthur Fery - wild card del torneo - in tre set: 6-4 7-6 6-0. gazzettadelsud.it
Cobolli si arrende alla favola di Fery: la wildcard britannica vola in semifinale a Wimbledon, sfiderà ZverevClamoroso risultato a Wimbledon dove Fery abbatte Cobolli e guadagna la semifinale. Zverev in semifinale, out Fritz. Flavio Cobolli si arrende per il secondo anno consecutivo ai Quarti di finale a Wim ... tennisitaliano.it
Cobolli hitta la ‘Cunha dance’ dopo la super vittoria a Wimbledon con Khachanov, e il Bomber verdeoro apprezza. Flavietto pensa al calcio h24. facebook
Diretta TennisMania ore 8:30! #Berrettini #Cobolli #Paolini #Sinner #Wimbledon @max_ambesi @guidomonac74 x.com