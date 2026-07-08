Wimbledon Cobolli si ferma ai quarti di finale | eliminato da Fery in una partita combattuta

Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Arthur Fery. La partita si è conclusa con la vittoria dell’inglese, in una sfida combattuta.

Londra, 8 luglio 2026 – Flavio Cobolli eliminato ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista azzurro è stato battuto dall’inglese Arthur Fery, numero 114 del mondo e in tabellone grazie a una wild card, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4), 0-6 in un match dominato dal britannico, sempre in controllo del gioco e abile nello sfruttare i tanti errori di Cobolli. (Fonte Adnkronos) Foto FITP TennisFacebook (da FITP TennisFacebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Wimbledon, Cobolli si ferma ai quarti. L'outsider Fery va in semifinaleFlavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Arthur Fery, che aveva ricevuto una wild card britannica.

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