Flavio Cobolli è stato eliminato da Wimbledon dopo aver perso in tre set contro il britannico Arthur Fery, numero 114 del ranking Atp. Il punteggio finale è stato di 6-4, 7-6, 6-0. La partita si è conclusa con la vittoria di Fery, che ha centrato il passaggio del turno. Anche la tennista italiana Paolini è uscita dal torneo.

Una giornata decisamente no. È un peccato ma Flavio Cobolli deve lasciare Wimbledon dopo la sconfitta in tre set contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fery, numero 114 del ranking Atp, che ha la meglio con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0. Per il romano sembra sia mancata, oggi, la voglia di combattere su ogni palla come avvenuto fino a 48 ore prima con la splendida vittoria contro un top ten mondiale, Alex de Minaur, ma c’è anche da dire che l’avversario non ha sbagliato nulla per tre set, una rarità e un’enormità allo stesso tempo. Meriti anche a Fery che ha giocato in maniera davvero incredibile strappando applausi da tutto il pubblico del Centrale: il suo sogno continua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Ilgiornale.it - Wimbledon, Cobolli si arrende a Fery. Fuori anche la Paolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cobolli-Fery e Paolini-Kostytuk oggi a Wimbledon: orari e dove vederli in tv. Caccia alle semifinaliOggi a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini cercano di raggiungere le semifinali, mentre Jannik Sinner si è già qualificato.

Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Paolini sotto contro Kostyuk, attesa per il tennista romano

Temi più discussi: Wimbledon 2026: Jannik Sinner, c’è Borges sulla strada. Anche Cobolli in campo per la prosecuzione; Wimbledon, anche Cobolli agli ottavi: battuto Kachanov in 5 set. Sonego si arrende a Fritz; Cobolli non finisce mai, Berrettini si arrende. Per Sinner l’ostacolo Mochizuki; Cobolli scopre Wimbledon: De Minaur si arrende.

Flavio Cobolli non si arrende mai: Khachanov battuto al quinto, ottavi a Wimbledon x.com

Cobolli si arrende alla favola di Fery: la wildcard britannica vola in semifinale a Wimbledon, sfiderà ZverevClamoroso risultato a Wimbledon dove Fery abbatte Cobolli e guadagna la semifinale. Zverev in semifinale, out Fritz. Flavio Cobolli si arrende per il secondo anno consecutivo ai Quarti di finale a Wim ... tennisitaliano.it

Wimbledon - Cobolli si arrende in tre set a Fery. Zverev torna a battere FritzIl primo a procurarsi una chance è stato in realtà Cobolli sul 3-2, ma la risposta con il dritto è terminata lunga. L'azzurro ha purtroppo fatto i conti con un grave passaggio a vuoto sul 4-5 e perso ... tennisworlditalia.com

Sinner soffre con Kecmanovic: prima vittoria al 5° set a Wimbledon. Non ho giocato al meglio reddit