CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Buongiorno amici di OA Sport, il programma sul Campo Centrale è iniziato con il match tra Paolini e Kostyuk valido per i quarti di finale femminili. L’azzurra ha perso il primo set per 3-6, ed è costretta a compiere una complessa rimonta contro una tennista in forma e che sta dimostrando da ormai diversi mesi il suo talento: dopo toccherà all’azzurro. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il britannico dalle origini francesi Arthur Fery, valido per i quarti di finale di Wimbledon, terzo torneo Slam dell’anno e unico che si gioca sull’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Paolini sotto contro Kostyuk, attesa per il tennista romano

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