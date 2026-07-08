LIVE Cobolli-Fery Wimbledon 2026 in DIRETTA | Paolini sotto contro Kostyuk attesa per il tennista romano

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15.15, il programma sul Campo Centrale è iniziato con il match tra Paolini e Kostyuk, valido per i quarti di finale femminili.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Buongiorno amici di OA Sport, il programma sul Campo Centrale è iniziato con il match tra Paolini e Kostyuk valido per i quarti di finale femminili. L’azzurra ha perso il primo set per 3-6, ed è costretta a compiere una complessa rimonta contro una tennista in forma e che sta dimostrando da ormai diversi mesi il suo talento: dopo toccherà all’azzurro. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il britannico dalle origini francesi Arthur Fery, valido per i quarti di finale di Wimbledon, terzo torneo Slam dell’anno e unico che si gioca sull’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it

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