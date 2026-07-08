Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon, sconfitto in tre set dal britannico Arthur Fery. Il punteggio finale è stato 6-4, 7-6, 6-0, e la partita è durata due ore e 15 minuti. La sconfitta rappresenta un passo indietro per il tennista italiano, che ha subito un calo mentale durante il match. La sua posizione nel ranking ATP potrebbe essere influenzata dall'esito di questa partita.

Disfatta per Flavio Cobolli ai quarti di finale a Wimbledon. Una sconfitta pesante, un grosso passo indietro da parte del tennista azzurro che crolla mentalmente e rimedia un duro ko in tre set contro il 23enne britannico Arthur Fery (6-4, 7-6, 6-0) in due ore e 15 minuti. Un'impresa da parte della wild card inglese che in semifinale sfiderà Alexander Zverev. Il crollo di Cobolli Il tennista romano arrivava da grande favorito, anche perché era reduce da una vittoria estremamente convincente contro De Minaur. Invece è stato sorpreso dall'inglese che certamente ha sfruttato la spinta del pubblico di casa ma che ha disputato una partita quasi perfetta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Cobolli travolto da Fery, l'azzurro ko in tre set ai quarti di Wimbledon: come cambia il ranking

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