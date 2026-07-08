Wimbledon amaro Paolini e Cobolli eliminati ai quarti di finale | l’unico italiano in semifinale è Sinner

Paolini e Cobolli sono stati eliminati ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, lasciando l’unico italiano in semifinale. Sinner ha superato gli avversari e si è qualificato alla penultima fase. La presenza di un rappresentante italiano nel penultimo atto del torneo rappresenta l’unico dato positivo per il tennis italiano in questa edizione. La partita si è svolta in un clima di tensione, senza che la presenza di un membro della famiglia reale nel Royal Box abbia influenzato l’esito.

Il tailleur azzurro della Regina Camilla, seduta nel Royal Box per assistere alle partite, non ha portato fortuna. Anzi, diventa nero un pomeriggio che invece poteva essere tricolore a Wimbledon. Sull’erba verde del Centrale, rovinata da 10 giorni di partite, sia Jasmine Paolini, sia Flavio Cobolli salutano il Championship ai quarti di finale. A parte il solito Jannik Sinner, non avremo nessun altro tennista italiano in semifinale dello Slam londinese. Serviva una prestazione eccellente a Paolini per vincere contro una Marta Kostyuk in stato di grazia. Ma la tennista ucraina, al primo quarto di finale ai Championship in carriera, si è rivelata di un livello superiore, imponendosi 2 set a 0 (6-3, 6-2). 🔗 Leggi su Open.online

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