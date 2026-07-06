Wimbledon 2026 Kostyuk sfiderà Paolini nei quarti Avanzano anche Mertens e Noskova

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dopo aver superato un avversario difficile. In questa fase del torneo, affronterà Marta Kostyuk, un’italiana che ha battuto l’ostacolo precedente. Tra le altre protagoniste, sono avanzate anche Mertens e Noskova. La partita tra Paolini e Kostyuk rappresenta un passaggio importante per entrambe, che si sfideranno nei quarti di finale del torneo.

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Jasmine Paolini, a due anni di distanza dalla splendida cavalcata che l’aveva condotta in finale, supera un ostacolo insidioso e ottiene il pass per i quarti del torneo di Wimbledon, turno in cui affronterà l’ucraina Marta Kostyuk. Guadagnano l’ingresso tra le migliori otto del torneo anche la belga Elise Mertens e la ceca Linda Noskova. Jasmine Paolini, al termine di una battaglia di due ore e ventitré minuti, piega la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero 29 e autrice dell’eliminazione della detentrice del titolo Iga Swiatek, 6-4 4-6 6-3. Nell’ultimo incontro di giornata la ceca Linda Noskova, testa di serie numero nove, elimina l’americana Madison Keys, ventiseiesima favorita del tabellone, 6-4 7-6(2) in un’ora e trentaquattro minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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