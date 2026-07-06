Wimbledon 2026 Kostyuk sfiderà Paolini nei quarti Avanzano anche Mertens e Noskova

Notizia in breve

Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dopo aver superato un avversario difficile. In questa fase del torneo, affronterà Marta Kostyuk, un’italiana che ha battuto l’ostacolo precedente. Tra le altre protagoniste, sono avanzate anche Mertens e Noskova. La partita tra Paolini e Kostyuk rappresenta un passaggio importante per entrambe, che si sfideranno nei quarti di finale del torneo.