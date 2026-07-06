wimbledon 2026 cobolli e paolini a caccia dei quarti orari e dove vederli

Due italiani sono in corsa per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Dopo la vittoria di un altro tennista azzurro contro un avversario giapponese, ora tocca a Cobolli e Paolini affrontare i loro match. Gli incontri si svolgono a Londra, con orari ancora da definire. La partita di Cobolli e quella di Paolini saranno trasmesse in diretta, ma i dettagli su orari e canali sono ancora in attesa di conferma.

Londra, 6 luglio 2026 - Dopo Jannik Sinner, fresco di successo ai danni del giapponese Shintaro Mochizuki, altri due azzurri vanno a caccia del pass per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Sono Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, pronti a sfidare rispettivamente Alex de Minaur e Alexandra Eala. Cobolli-de Minaur. Flavio Cobolli sfida Alex de Minaur per un posto nei quarti. Il finalista dell'ultimo Roland Garros ha alle spalle l'esaltante vittoria in rimonta ai danni del russo Karen Khachanov, ko 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Per quanto concerne invece l'australiano, numero 5 del seeding, è reduce dal successo contro l'americano Zachary Svajda, battuto in quattro set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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