Wimbledon 2026 Cobolli e Paolini a caccia dei quarti Orari e dove vederli

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due italiani sono in corsa per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Dopo la vittoria di un altro tennista azzurro contro un avversario giapponese, ora tocca a Cobolli e Paolini affrontare i loro match. Gli incontri si svolgono a Londra, con orari ancora da definire. La partita di Cobolli e quella di Paolini saranno trasmesse in diretta, ma i dettagli su orari e canali sono ancora in attesa di conferma.

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Londra, 6 luglio 2026 - Dopo Jannik Sinner, fresco di successo ai danni del giapponese  Shintaro Mochizuki, altri due azzurri vanno a caccia del pass per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Sono Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, pronti a sfidare rispettivamente Alex de Minaur e Alexandra Eala.  Cobolli-de Minaur. Flavio Cobolli sfida Alex de Minaur per un posto nei quarti. Il finalista dell'ultimo Roland Garros ha alle spalle l'esaltante vittoria in rimonta ai danni del russo Karen Khachanov, ko 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Per quanto concerne invece l'australiano, numero 5 del seeding, è reduce dal successo contro l'americano Zachary Svajda, battuto in quattro set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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