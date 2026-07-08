White Elephant – Codice criminale | tutto quello che c’è da sapere sul film
White Elephant – Codice criminale: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda White Elephant, film del 2022 con protagonista il grande Bruce Willis. La regia è di Jesse V. Johnson. Un appassionante film d’azione da non perdere in prima visione su Italia 1 per tutti gli amanti del genere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Quando due poliziotti assistono a un tentativo di omicidio, un ex marine ora diventato sicario della mafia, Gabriel Tancredi (Rooker) riceve l’ordine dal suo spietato boss mafioso (Willis) di eliminare qualsiasi minaccia. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Mercoledì 8 luglio 2026, i film in chiaro in prima serata: alle 21,30 su Rai Uno il documentario Lino d'Italia - Storia di un itALIENO (2026) alle 21,30 su Italia 1 White Elephant - Codice criminale (2022) alle 21,40 su Tv8 Now You See Me - I maghi del crimin facebook
White Elephant – Codice criminale su Italia 1 x.com
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