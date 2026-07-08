voltiamo pagina

Un ciclista è morto in un incidente a Milano dopo essere stato investito da un camion mentre svoltava in una strada secondaria. L’autista del mezzo non avrebbe visto il ciclista al momento dell’impatto. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o sulle responsabilità.

Quel maledetto angolo cieco. Ancora una volta Milano piange un ciclista, vittima di un camion che l’ha colpito mentre svoltava in una via secondaria. L’autista, dalla prima ricostruzione, non si sarebbe accorto della due ruote. Eppure il veicolo pesante era dotato del sensore che permette di rilevare la presenza di mezzi o persone quando questi sono coperti alla vista. È chiaro, a questo punto, che servono maggiori investimenti su sicurezza e prevenzione. Più piste ciclabili (magari progettate e realizzate con buon senso), più percorsi protetti, meno mezzi pesanti nelle strade urbane. Più educazione. Fermiamo questa lunga scia di sangue. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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