Un cameriere di 23 anni è stato accoltellato al cuore mentre usciva dal lavoro in piazza Mercatale, nella notte tra l’11 e il 12 maggio. Dopo l’aggressione, è stato trasportato in ospedale e operato. Iacopo Cerbai è tornato a casa e, tra gli amici, è stato accolto con uno striscione che dice: “Bentornato a casa Iacopo”. La riapertura del ristorante è prevista per riprendere le attività.

Prato, 23 maggio 2026 – “Bentornato a casa Iacopo ”. E’ con un grande e affettuoso striscione che gli amici di Iacopo Cerbai, il cameriere di 23 anni accoltellato al cuore la notte fra l’11 e il 12 maggio mentre usciva dal lavoro in piazza Mercatale, lo accolgono. Dopo dieci giorni di ospedale finalmente Iacopo ieri è potuto tornare a casa a Vaiano, dove abita con la famiglia. Cerbai è stato accoltellato al cuore da un quindicenne pratese, che era in compagnia di un honduregno di 26 anni, mentre usciva dal lavoro insieme ai titolari del ristorante “Casa Targi” di piazza Mercatale. https:www.lanazione.itpratocronacaaccoltellato-cuore-mercatale-torunnso Cerbai si è salvato per miracolo grazie alla macchina dei soccorsi che ha funzionato perfettamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellato dopo il lavoro, Iacopo torna a casa. “Riapriamo il ristorante e voltiamo pagina”

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