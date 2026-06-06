La sinistra insiste sulla necessità di primarie per rinnovare la guida locale, affermando che dopo quasi dieci anni di governo di destra, è il momento di cambiare. La richiesta mira a creare una coalizione ampia e responsabile, in grado di rappresentare le esigenze della città e coinvolgere i cittadini. La proposta sottolinea l'importanza di un processo democratico interno per selezionare i candidati e favorire un ricambio politico.

"Dopo quasi dieci anni di destra, Sesto ha bisogno di voltare pagina. Ma per farlo serve una coalizione larga, responsabile, capace di parlare alla città e non solo a se stessa". Lo dice la sinistra cittadina che chiede a gran voce le primarie di coalizione. Primarie che, solo quattro anno fa, vinse proprio contro il candidato Pd. Il nome dei Dem, quello dell’ex vicequestora Paola Morsiani, non sembra proprio unire il centrosinistra. Già nei giorni scorsi, il terzo polo guidato da Paolo Vino (Cittadin* Sestesi, Azione, Italia Viva) aveva rivendicato un ruolo alla pari "e non da sudditi". "In queste ore il confronto rischia di trasformarsi in una discussione sui nomi e sui rapporti tra partiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sinistra chiede a gran voce le primarie: "Dopo 10 anni di destra voltiamo pagina"

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