Le alte temperature non rallentano i movimenti di mercato nella pallavolo umbra. Cerca di accorciare i tempi la Terni Volley Academy che deve chiudere tutte le posizioni entro la metà di luglio e continua a programmare il prossimo campionato di serie A3 maschile, alcuni accordi sono stati raggiunti ufficialmente come quello con il giovane centrale Michele Severini che aveva giocato con Perugia (B) e del palleggiatore Marco Stambuco che era a Foligno (C). Cercano di sistemare i tasselli le squadre delle categorie regionali, per la nuova stagione di serie C femminile sta prendendo sempre più forma l’organico della Volley Academy Bastia. La sensazione è che dopo il campionato di assestamento si vogliano fare passi in avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volleymercato. Severini e Sambuco a Terni. Ricci torna in panchina a Bastia

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