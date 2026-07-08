Volleymercato Severini e Sambuco a Terni Ricci torna in panchina a Bastia

Da sport.quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Severini e Sambuco sono approdati alla Terni Volley Academy, mentre Ricci torna a sedersi in panchina a Bastia. Le trattative nel volley umbro proseguono nonostante le alte temperature, con la squadra di Terni che cerca di velocizzare le operazioni di mercato. Nessun altro dettaglio sui contratti o le durata degli accordi. La situazione rimane aperta in attesa di ulteriori sviluppi.

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Le alte temperature non rallentano i movimenti di mercato nella pallavolo umbra. Cerca di accorciare i tempi la Terni Volley Academy che deve chiudere tutte le posizioni entro la metà di luglio e continua a programmare il prossimo campionato di serie A3 maschile, alcuni accordi sono stati raggiunti ufficialmente come quello con il giovane centrale Michele Severini che aveva giocato con Perugia (B) e del palleggiatore Marco Stambuco che era a Foligno (C). Cercano di sistemare i tasselli le squadre delle categorie regionali, per la nuova stagione di serie C femminile sta prendendo sempre più forma l’organico della Volley Academy Bastia. La sensazione è che dopo il campionato di assestamento si vogliano fare passi in avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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