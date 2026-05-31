Femminile - Tante le convocazioni per le ragazze di Pinones Arce Severini torna in nazionale Cherubini e Lombardi in U23 Benedettini con San Marino

Numerose calciatrici della Fiorentina Femminile sono state convocate dalle rispettive nazionali dopo gli impegni con il club. Severini torna in nazionale, mentre Cherubini e Lombardi sono state chiamate con l’Under 23. Benedettini invece parteciperà con la nazionale di San Marino. Le giocatrici si preparano a disputare partite di qualificazione mondiale e raduni, con alcune che rientreranno in campo nelle prossime settimane.

Sono numerose le calciatrici della Fiorentina Femminile che, archiviati gli impegni con il club, chiuderanno la stagione indossando la maglia delle rispettive nazionali tra qualificazioni mondiali e raduni. Nella nazionale maggiore italiana, impegnata nelle qualificazioni al Mondiale, è stata convocata Emma Severini. Le Azzurre affronteranno la Serbia il 5 giugno e la Svezia il 9 giugno. In azzurro anche Maya Cherubini ed Emma Lombardi, chiamate dall’Italia Under 23 per il raduno di allenamento in programma al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Convocazione anche per Anna Benedettini, inserita nel raduno della nazionale di San Marino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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