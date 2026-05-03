Terni l’evento ‘Circus-Il Circo dei Balocchi’ | Dedicato a Marcello Ricci e Michele Meschini

A Terni il teatro Secci accoglierà lo spettacolo ‘Circus - Racconto di sogni, stranezze e inquietanti avventure nel Circo dei Balocchi’, che chiuderà i laboratori del Progetto Mandela. L’evento, intitolato ‘Circus-Il Circo dei Balocchi’, è dedicato a due figure di rilievo e si svolgerà nell’ambito di un’iniziativa culturale locale. La rappresentazione conclude un percorso di attività artistico-educative rivolte ai partecipanti.

Il teatro Secci ospiterà ‘Circus - Racconto di sogni, stranezze e inquietanti avventure nel Circo dei Balocchi’, lo spettacolo conclusivo dei laboratori del Progetto Mandela. Un lavoro che trae origine da ‘Le avventure di Pinocchio’ di Carlo Collodi, nel bicentenario della nascita dell’autore, e.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, il Progetto Mandela porta il Circo di Balocchi al Teatro Secci? Cosa sapere Il Progetto Mandela presenta Circus al Teatro Secci di Terni il 4 maggio. Snow Circus: 600 iscritti e circo sulle pisteDomenica 15 marzo la skiarea Ciampac ospiterà Snow Circus, un evento che porta spettacoli circensi tra le piste da sci delle Dolomiti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Circo dei Balocchi tra sogni e realtà al Teatro Secci; CIRCUS – Racconto di sogni, stranezze e inquietanti avventure nel Circo di Balocchi; Terni il Progetto Mandela porta il Circo di Balocchi al Teatro Secci. Terni in lutto per la morte di Marcello Ricci, una guida per migliaia di studentiTERNI - Una città intera piange Marcello Ricci, una vita spesa accanto agli studenti cresciuti a pane e cultura del rispetto con iniziative che il docente di filosofia e storia del Galilei ha portato ... ilmessaggero.it Da Proietti cordoglio per scomparsa professor Marcello RicciLa scomparsa del professor Marcello Ricci rappresenta una perdita profonda per Terni e per l'intera Umbria: con queste parole la presidente della Regione, Stefania Proietti, esprime il suo cordoglio ... ansa.it