Durante un vertice Nato, il primo ministro olandese ha affermato che gli europei devono aumentare le spese militari, sottolineando la necessità di allinearsi con le richieste degli Stati Uniti. La dichiarazione è arrivata mentre un europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha criticato il ruolo di una leader politica italiana, sostenendo che si sarebbe trovata in difficoltà nel mantenere il ruolo di ponte tra Stati Uniti e Unione Europea.

Mark Rutte al vertice Nato sembra ormai agire come l’avvocato di Trump dentro l’Alleanza: traduce i diktat americani sul riarmo in linguaggio diplomatico e chiede agli europei di adeguarsi. Danilo Della Valle, europarlamentare del M5S, secondo lei l’Europa sta accettando una subordinazione strategica agli Stati Uniti invece di costruire una vera autonomia di difesa? “Mark Rutte ha una agenda politica che da sempre contrasta con quella italiana. Ricordo la sua strenua opposizione da Presidente dell’Olanda al varo del Next generation EU durante i mesi della pandemia. Il governo Meloni ha sbagliato a sostenerlo nel 2024 come segretario della Nato al posto di Stoltenberg. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Voleva fare da pontiera tra Stati Uniti e Ue, invece Meloni è stata delegittimata”: parla l’europarlamentare del M5S, Della Valle

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