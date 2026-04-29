CPR Castel Volturno Della Valle M5S | Follia Meloni | 360mila euro a posto Porteremo il caso in UE

Il Movimento 5 Stelle ha criticato la decisione del governo di assegnare 360mila euro per la costruzione di un nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) a Castel Volturno. La questione è stata sollevata in seguito alla presentazione di un progetto volto a realizzare la struttura, che ora sarà portata all’attenzione dell’Unione Europea. La polemica riguarda l’allocazione di fondi pubblici per un intervento che il movimento definisce “follia”.

Tempo di lettura: 2 minuti Il progetto per la costruzione di un nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) a Castel Volturno finisce nel mirino del Movimento 5 Stelle. “Il piano imposto dal Governo Meloni e dal Ministro Piantedosi non rappresenta una soluzione al tema migratorio, ma un pericoloso manifesto ideologico fondato sullo spreco di denaro pubblico”. Così dichiara Danilo Della Valle, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, commentando l’appalto da 43,3 milioni di euro previsto per la struttura. “ Le cifre di questo progetto sono uno schiaffo ai cittadini: parliamo di una capienza di soli 120 posti per un costo folle di circa 360.000 euro per ogni singola unità “, sottolinea Della Valle.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CPR Castel Volturno, Della Valle (M5S): “Follia Meloni: 360mila euro a posto. Porteremo il caso in UE” Notizie correlate Leggi anche: Cpr a Castel Volturno, il 'no' secco della chiesa: "Qui si rinchiude la dignità e l'umanità delle persone" Castel Volturno, preoccupazione per il CPR: il Garante dei detenuti della provincia di Caserta esprime forte dissensoCastel Volturno, forte dissenso sul CPR: il Garante dei detenuti di Caserta richiama le istituzioni al rispetto della dignità e dei diritti umani La... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il nuovo Cpr di Castel Volturno inaugura il Panopticon per la detenzione dei migranti; Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; CPR a Castel Volturno: associazionismo, chiesa e regione dicono no; A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio. zinzi (Lega): Piantedosi disponibile a incontrare il vescovo sul Cpr di Castel VolturnoIl deputato della Lega e coordinatore regionale del partito in Campania, Gianpiero Zinzi, apre al confronto con la Chiesa sul progetto del Centro per il ... casertakeste.it Cpr a Castel Volturno, il garante detenuti Saggiomo: Scelta incomprensibile, a rischio diritti e dignitàCastel Volturno (Caserta) – Un dissenso netto, accompagnato da un richiamo forte ai principi costituzionali e alla tutela della persona. Don Salvatore ... pupia.tv NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” x.com