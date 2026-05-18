Il Partito democratico ha organizzato un seminario al Nazareno dedicato alle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti, con particolare attenzione alle trasformazioni dell’Occidente. Durante l’incontro, sono stati discussi temi legati alla linea politica del partito e alle strategie di cooperazione transatlantica. Graziano ha spiegato i punti principali della posizione del partito, evidenziando gli aspetti di collaborazione e le sfide future. L’evento ha coinvolto diversi esponenti del partito e esperti del settore.

Il Partito democratico continua a tessere la sua tela transatlantica. Dopo il seminario promosso al Nazareno per riflettere sugli Stati Uniti e sulle trasformazioni dell’Occidente – di cui Formiche.net è stata la prima testata a raccontare retroscena e obiettivi politici – il confronto dentro il Pd entra ora in una fase più operativa. Sul tavolo ci sono il rapporto con Washington, il ruolo dell’Europa, la crisi degli equilibri multilaterali e la necessità, secondo i democratici, di distinguere fra l’America e la stagione politica incarnata da Donald Trump. È in questo quadro che si inserisce la riflessione di Stefano Graziano, parlamentare dem e tra i dirigenti che stanno seguendo più da vicino il dossier internazionale del partito guidato da Elly Schlein. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un asse progressista tra Ue e Stati Uniti. La linea del Pd spiegata da Graziano

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