Nazionale Italia a processo per il terzo mondiale di fila in cui non ci sarà

L’Italia è stata citata in tribunale dopo aver mancato la qualificazione per il terzo Mondiale consecutivo. Durante l’evento, l’ex calciatore e allenatore ha lasciato lo stadio tra abbracci e consolazioni da parte di tifosi e presenti. Nessuna accusa formale è stata rivolta a lui, e il suo ruolo nel fallimento della nazionale non viene considerato responsabile da chi lo ha assistito. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori.

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Gattuso lascia lo stadio abbracciato e consolato da tutti. Praticamente nessuno vede in lui un colpevole per il terzo mondiale di fila in cui l'Italia non ci sarà. Ha accettato un ruolo che nessuno voleva e con la corsa alla qualificazione già destinata a passare dai playoff. Sul fatto che abbia creato un rapporto speciale con i giocatori e che loro in cambio gli abbiano dato tutto, non c'è alcun dubbio. Il problema è che quel tutto non è bastato per battere la Bosnia. Problemi in difesa, poca qualità, nessun vero leader: carenze che il ct aveva individuato fin dall'inizio del suo mandato, sperava di riuscire a superarle.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nazionale, Italia a processo per il terzo mondiale di fila in cui non ci sarà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Viaggio in Camper in SICILIA il nostro ITINERARIO COMPLETO Sullo stesso argomento Leggi anche: Processo alla Nazionale: Italia fuori dal Mondiale, tempesta su Gravina: "Si dimetta" Temi più discussi: Mondiali? Trump adora l'Italia: l'inviato Usa Zampolli 'riaccende' il sogno ripescaggio degli azzurri; Incontro con il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico; Roberto Santamaria entra nello staff tecnico della Squadra Nazionale Maschile; Pietro Grasso a Carpi, il racconto del Maxi Processo che cambiò la storia d'Italia. Mondiali, gli italiani non perdonano: il ripescaggio divide e la Nazionale finisce sotto processo x.com Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran? Tutte le ipotesi di ripescaggio degli azzurriIl possibile ripescaggio della Nazionale italiana ai Mondiali del 2026 continua a suscitare ampio dibattito nel mondo del calcio internazionale, tra tensioni geopolitiche, decisioni della Fifa ... ilmessaggero.it Processo all'Italia: Galliani, la Nazionale è figlia del campionato(ANSA) - ROMA, 01 APR - La Nazionale è figlia del campionato. Adriano Galliani commenta così l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali, lasciando intendere che in crisi è il calcio italiano anche ... corrieredellosport.it