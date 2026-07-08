voglio una carrozzina elettrica e accoltella il medico a palermo

Un uomo si è recato negli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale a Palermo per chiedere una carrozzina elettrica per un familiare. Dopo aver manifestato la richiesta, ha estratto un coltello e ha ferito un medico presente. Il personale ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno arrestato l’aggressore. Il medico è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute del medico né sulle eventuali motivazioni dell’aggressore.

Un medico in servizio al centro Asp di via Arcoleo, a Palermo, è stato accoltellato da un uomo arrivato negli uffici dell'Azienda sanitaria provinciale per chiedere una carrozzina elettrica per un familiare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dirigente medico che si occupa della fornitura dei presidi sanitari, avrebbe fatto notare all'aggressore la mancanza di un documento necessario per la pratica. A quel punto l'uomo sarebbe andato su tutte le furie, prima insultandolo e dopo, estratto un coltello, lo avrebbe colpito al volto e alla spalla, inseguendolo nei corridoi del presidio territoriale di assistenza, prima di essere bloccato da una guardia giurata e dalla Polizia intervenuta poco dopo sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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