Pretende carrozzina elettrica ma lui non gliela dà | medico accoltellato a Palermo
Un uomo ha aggredito con un coltello un medico nel centro Asp di Palermo, dopo aver chiesto una carrozzina elettrica per un familiare e non averla ottenuta. L'aggressore si è presentato negli uffici dell'Azienda sanitaria provinciale e ha aggredito il medico con un coltello. Il medico è stato ferito durante l'attacco e trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sull'accaduto.
Un medico in servizio al centro Asp di via Arcoleo, a Palermo, è stato accoltellato da un uomo arrivato negli uffici dell'Azienda sanitaria provinciale per chiedere una carrozzina elettrica per un familiare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dirigente medico che si occupa della fornitura dei presidi sanitari, avrebbe fatto notare all'aggressore la mancanza di un documento necessario per la pratica. A quel punto l'uomo sarebbe andato su tutte le furie, prima insultandolo e dopo, estratto un coltello, lo avrebbe colpito al volto e alla spalla, inseguendolo nei corridoi del presidio territoriale di assistenza, prima di essere bloccato da una guardia giurata e dalla Polizia intervenuta poco dopo sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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