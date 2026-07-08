Pretende carrozzina elettrica ma lui non gliela dà | medico accoltellato a Palermo

Notizia in breve

Un uomo ha aggredito con un coltello un medico nel centro Asp di Palermo, dopo aver chiesto una carrozzina elettrica per un familiare e non averla ottenuta. L'aggressore si è presentato negli uffici dell'Azienda sanitaria provinciale e ha aggredito il medico con un coltello. Il medico è stato ferito durante l'attacco e trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sull'accaduto.