Giulio in carrozzina alla Hyrox | Così mi rimetto in gioco voglio essere un esempio

Giulio Giorgi, residente a Morciano di Rimini, si è presentato all’evento Hyrox in carrozzina, affermando che lo fa per mettersi nuovamente alla prova e rappresentare un esempio per gli altri. Ha 44 anni e si confronta con questa sfida dopo aver passato molto tempo a chiedersi come si possa superare un ostacolo, come un gradino, che per lui rappresenta una domanda senza risposta. La sua presenza ha attirato l’attenzione di chi assiste alla competizione.

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Morciano (Rimini), 16 maggio 2026 – C’è un momento in cui il gradino smette di essere pietra e diventa domanda: come si fa a salire? Giulio Giorgi, morcianese, se lo chiede da 44 anni. In carrozzina dalla nascita, marito di Chiara, padre di Alessandro, 13 anni, Leonardo, 10, e Giulia, 6, dirige Diapason e MPDA Girasole, due coop sociali con 500 dipendenti. Il 30 maggio sarà all’Hyrox di Rimini: 8 chilometri di corsa alternati a 8 prove di forza. Oggi non cerca una copertina. Cerca, come ogni giorno, un modo. Una via per andare avanti. Giorgi, dove comincia questa storia? “Dal bisogno di rimettermi in gioco. Non mi piace stare sotto i riflettori, ma lo sport mi accompagna da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giulio, in carrozzina alla Hyrox: “Così mi rimetto in gioco, voglio essere un esempio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Ero una manager nella moda. Ora mi rimetto in gioco"La scelta di lasciare il lavoro, presa due anni fa, era legata all’improvviso bisogno di cure di un familiare. Rodolfo Piazzai (Pd): «Chirurgo, volontario, pacifista: mi rimetto in gioco per Senigallia»SENIGALLIA – Da Rodolfo Piazzai, candidato nelle liste del Partito Democratico alle elezioni amministrative di Senigallia in programma domenica 24 e...