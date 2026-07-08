La Juventus ha ripreso i contatti con Dusan Vlahovic, il cui contratto è scaduto il 30 giugno. Le parti stanno discutendo un possibile ritorno dell’attaccante serbo, che interessa anche a mister Spalletti. La società bianconera cerca un nuovo centravanti e ha avviato trattative con il giocatore. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma le conversazioni continuano.

La Juventus ha ripreso i contatti con Dusan Vlahovic, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Che per l’attaccante serbo ci sia un ritorno di fiamma? In fondo, i bianconeri hanno bisogno di un centravanti e a Spalletti Vlahovic piace. Come riportato da La Stampa, ad una settimana dall’inizio del raduno juventino, l’attaccante potrebbe fare un passo indietro sulle sue richieste di stipendio (circa 12 milioni) e tornare in quella che è stata la sua casa per quattro anni. La Juventus potrebbe riaccogliere Vlahovic svincolato. Il quotidiano scrive: Tra lui e la Juve forse si può parlare di una semplice pausa di riflessione. Non è passata inosservata la decisione della Juventus di non salutare pubblicamente Dusan Vlahovic, con una nota ufficiale o magari con qualche post social. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ilnapolista.it - Vlahovic potrebbe tornare alla Juventus, contatti in corso tra le parti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È FINITA TRA VLAHOVIC E LA JUVENTUS: ECCO CHE COSA È SUCCESSO NELLE ULTIME ORE

Notizie e thread social correlati

Fiorentina piomba su Joao Mario, contatti in corso tra le parti per trovare la formula: ecco la richiesta della Juventus per chiudere l’affareLa Fiorentina sta negoziando con la Juventus per acquistare Joao Mario, con contatti in corso tra le parti.

Ultimatum Vlahovic, la Juventus pianifica un ultimo incontro tra le partiLa Juventus ha programmato un ultimo incontro con il giocatore per discutere del suo futuro.

Temi più discussi: Vlahovic è tornato a Torino: Besiktas in stand-by, lui attende una big. E la Juve sullo sfondo...; Vlahovic torna a Torino dopo la permanenza a Istanbul: nessuna risposta sul Besiktas; Bomber Juve, Aprile all'Aperimercato di Tuttosport: Mister X, Sorloth e Pellegrino...; Svincolati giugno 2026, i giocatori in scadenza in Serie A: rinnovo o addio per Vlahovic, Modric, Dybala, Pellegrini, Acerbi e Freuler.

Calciomercato, news di oggi in diretta: Vlahovic contatta la Juventus, vuole tornare. Il Milan chiude GilaCalciomercato in diretta, le news di oggi 8 luglio e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it

Il dietrofront di Vlahovic: porte aperte alla Juve, ma alle condizioni di CarnevaliUn mese fa sembrava la fine della storia, oggi è l'inizio di un clamoroso ritorno di fiamma. L'edizione di oggi di Tuttosport lancia l'indiscrezione: Dusan Vlahovic sta facendo di tutto per ricucire l ... msn.com

#Antognoni che gli consiglia di tornare alla #Juve Chissà se la commissione, il bonus alla firma e lo stipendio concorderanno con lui... x.com