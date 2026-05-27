La Juventus ha programmato un ultimo incontro con il giocatore per discutere del suo futuro. La società si sta preparando a definire la questione, dopo aver fallito la qualificazione alla Champions League per la stagione 20262027. La decisione finale sarà presa senza ulteriori rinvii, segnando un punto di svolta nella gestione della squadra e nelle trattative con il calciatore.

Dentro o fuori, senza ulteriormente tergiversare. Tempo di verdetti in casa Juventus, ancora alle prese con lo smaltire la cocente delusione derivata dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, annata 20262027. Mancata qualificazione che, inevitabilmente, andrà in maniera rilevante ad influire su quelle che saranno le prossime scelte di mercato della Vecchia Signora, sia per quanto riguarda quello in entrata che quello in uscita. E proprio tra le situazioni legate al mercato dei possibili partenti si nasconde la prima patata bollente da addomesticare: la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic. Il campo ha parlato chiaro: Dusan c’è. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Ultimatum Vlahovic, la Juventus pianifica un ultimo incontro tra le parti

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Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

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