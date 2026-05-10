È stato confermato che è stato raggiunto un accordo per uno scambio tra le squadre di calcio, con un'operazione considerata alla pari. Uno dei giocatori coinvolti ha comunicato di aver salutato i compagni di squadra prima di partire. La notizia circolava già da tempo e ora è stata ufficializzata, confermando le indiscrezioni precedenti.

È arrivata anche la conferma, ma possiamo benissimo dire l’ennesima conferma su un qualcosa che si sa. O meglio, che è noto a tutti: lo scambio tra Inter e Juve era cosa fatta. Nell’intervista a ‘Tuttosport’, Mirko Vucinic è tornato a parlare del suo mancato trasferimento all’Inter nel gennaio 2014. Un trasferimento che sarebbe avvenuto tramite uno scambio con Fredy Guarin, il quale avrebbe compiuto il percorso inverso passando in bianconero. “Avevo già svuotato l’armadietto a Vinovo e salutato i compagni. Mancava solo la firma“, ha raccontato l’ex attaccante montenegrino. L’operazione è poi saltata per i motivi che conosciamo e che ha ribadito lo stesso Vucinic: “Una insurrezione popolare del tifo nerazzurro indusse il patron interista, Erick Thohir, a tornare sui suoi passi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutto fatto per lo scambio tra Inter e Juve: “Svuotato l’armadietto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tuttosport – lo scambio tra il consulente Inter e i vertici Oaktree2026-04-01 16:50:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Arrivano i primi dettagli sui motivi che hanno portato la Guardia di Finanza al...

Scambio Juve-Inter, c’entra Locatelli: l’annuncioNuove voci su un possibile scambio tra Juventus e Inter la prossima estate: ecco cosa sta succedendo.