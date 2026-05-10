L’ex attaccante della Juventus ha commentato la recente vittoria della squadra in Puglia, sottolineando la buona prestazione generale e la rete siglata dall’attaccante. Ha evidenziato come la squadra abbia prodotto molte occasioni da gol, anche se ha ritenuto che, in alcuni momenti decisivi, sia mancata la scelta finale. La partita ha rappresentato un passo importante nella rincorsa alla zona Champions.

di Luca Fioretti Matri analizza la preziosa vittoria in Puglia elogiando la rete di Vlahovic e l’importanza di questo risultato per la zona Champions. Alessandro Matri ha commentato l’importante vittoria ottenuta dalla Juve contro il Lecce ai microfoni dell’emittente DAZN. L’ex giocatore ha analizzato attentamente la prestazione offerta sul campo dai ragazzi di Spalletti, sottolineando il grandissimo peso specifico dei tre punti conquistati. La sfida in terra pugliese, terminata col punteggio di 0-1, rilancia prepotentemente le ambizioni europee del club. L’analista si è concentrato in particolar modo sull’impatto della rete di Dusan Vlahovic e sulla gestione dei novanta minuti complessivi, evidenziando i lati positivi della manovra orchestrata e le lievi sbavature offensive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matri esalta la Juventus: «Vlahovic non ha sbagliato, la squadra ha creato tanto ma è mancata forse nell’ultima scelta»

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JUVE: VLAHOVIC E PERIN AL JMEDICAL | LA RISPOSTA AI TIFOSI | QUELLA FRASE DI SPALLETTI

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