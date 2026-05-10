Matri esalta la Juventus | Vlahovic non ha sbagliato la squadra ha creato tanto ma è mancata forse nell’ultima scelta

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex attaccante della Juventus ha commentato la recente vittoria della squadra in Puglia, sottolineando la buona prestazione generale e la rete siglata dall’attaccante. Ha evidenziato come la squadra abbia prodotto molte occasioni da gol, anche se ha ritenuto che, in alcuni momenti decisivi, sia mancata la scelta finale. La partita ha rappresentato un passo importante nella rincorsa alla zona Champions.

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di Luca Fioretti Matri analizza la preziosa vittoria in Puglia elogiando la rete di Vlahovic e l’importanza di questo risultato per la zona Champions. Alessandro Matri  ha commentato l’importante vittoria ottenuta dalla  Juve  contro il  Lecce  ai microfoni dell’emittente  DAZN. L’ex giocatore ha analizzato attentamente la prestazione offerta sul  campo  dai ragazzi di Spalletti, sottolineando il grandissimo peso specifico dei  tre  punti conquistati. La sfida in terra pugliese, terminata col punteggio di  0-1, rilancia prepotentemente le ambizioni europee del club. L’analista si è concentrato in particolar modo sull’impatto della rete di  Dusan Vlahovic  e sulla gestione dei  novanta  minuti complessivi, evidenziando i lati positivi della manovra orchestrata e le lievi sbavature offensive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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