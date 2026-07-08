Il 29 ottobre 2022, Vittorio Boiocchi è stato ucciso con colpi di pistola. L’omicidio è stato contestato come un gesto volto a intimidire Mimmo Bosa e prevenire un tentativo di golpe da parte degli Irriducibili in Curva Nord. I pubblici ministeri della Dda hanno accusato Mauro Nepi, ultrà interista tra gli arrestati, di aver agito con premeditazione.

I pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola hanno contestato davanti al gup Giulia Marozzi l’aggravante della premeditazione all’ultrà interista Mauro Nepi, uno degli arrestati per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022. Per questo, nelle prossime udienze, i magistrati chiederanno che l’ex lanciacori della Nord, per il quale avrebbe dovuto iniziare l’abbreviato, vada a processo in Corte d’Assise, visto che quell’aggravante non permette di essere giudicati con riti alternativi. Il procedimento è stato aggiornato, dunque, al 22 luglio, per dare tempo alla difesa di valutare la nuova contestazione, che si basa, in particolare, sugli ultimi verbali del nuovo collaboratore di giustizia Marco Ferdico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vittorio Boiocchi, ucciso come un boss mafioso per fare paura a Mimmo Bosa ed evitare il golpe degli Irriducibili in Curva Nord

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