Ho ucciso Vittorio Boiocchi per 15mila euro | confessa il killer del capo ultrà

Un uomo ha confessato di aver ucciso Vittorio Boiocchi il 29 ottobre 2022 a Milano. La vittima era un ex leader della Curva Nord dell’Inter. La confessione riguarda un pagamento di 15.000 euro. L’indagato ha ammesso di essere responsabile del delitto. La polizia ha avviato le indagini e ha raccolto la testimonianza dell’uomo.

Daniele D'Alessandro ha confessato l’omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi, ex leader della Curva Nord dell’Inter ucciso il 29 ottobre 2022 a Milano. La confessione è arrivata nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando D'Alessandro ha reso spontanee nel processo per l'omicidio dell’ultrà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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