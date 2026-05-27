Marco Ferdico e la faida sanguinaria nella Curva Nord | Tutto è iniziato per una maglietta di Bastoni Boiocchi Ce l' aveva con me
Una maglietta dell'Inter consegnata dal difensore Alessandro Bastoni è al centro di una faida nella Curva Nord. Secondo le fonti, questa maglietta avrebbe scatenato tensioni tra alcuni ultrà, tra cui un uomo che avrebbe avuto problemi con un altro tifoso. Le tensioni sono culminate con l’omicidio di un leader storico degli ultrà, avvenuto il 29. La vicenda ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte.
Una maglietta dell'Inter ricevuta direttamente dalle mani del difensore Alessandro Bastoni. Sarebbe stata questa la scintilla iniziale dietro le vicende che hanno portato al coinvolgimento di Marco Ferdico nell'omicidio dello storico leader degli ultrà nerazzurri Vittorio Boiocchi, freddato il 29. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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