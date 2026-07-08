Vita breve per il nuovo night club di Rimini Trovati lavoratori irregolari | chiuso

Il nuovo night club di viale Regina Elena a Rimini è stato chiuso dopo pochi giorni di apertura. Durante un controllo amministrativo, la Polizia di Stato ha riscontrato irregolarità relative alla presenza di lavoratori in condizioni non conformi alle norme. Di conseguenza, il locale è stato immediatamente chiuso. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali sanzioni o ulteriori accertamenti in corso.

Rimini, 8 luglio 2026 – È durata pochi giorni l'attività del nuovo night club aperto in viale Regina Elena, a Bellariva. La Polizia di Stato ha disposto la chiusura del locale al termine di un controllo amministrativo che ha fatto emergere diverse presunte irregolarità. Il gestore è stato denunciato e sono stati inoltre individuati tre lavoratori senza regolare contratto. L’ispezione della polizia: il locale non poteva aprire. L'ispezione, effettuata nella notte del 28 giugno dagli agenti della divisione polizia amministrativa della Questura di Rimini, era finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni del Suap del Comune di Rimini, che aveva dichiarato irricevibile la domanda di apertura e diffidato il gestore dallo svolgere attività di pubblico spettacolo in assenza delle autorizzazioni previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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