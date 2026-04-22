In nero e sottopagati stazione di servizio con oltre 50 lavoratori irregolari

Gli investigatori hanno riaperto l’indagine sulla stazione di servizio di Barcellona Pozzo di Gotto, coinvolta da ottobre in un’inchiesta per caporalato. Secondo le verifiche, oltre 50 lavoratori sarebbero stati impiegati in nero e retribuiti in modo sottopagato. Le indagini mirano a chiarire le condizioni di lavoro e le eventuali violazioni delle norme sul lavoro. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità sulla situazione occupazionale nel settore.

Si riaccendono i riflettori degli inquirenti sulla stazione di servizio di Barcellona Pozzo di Gotto finita al centro di un'inchiesta per caporalato lo scorso ottobre. La guardia di finanza ha infatti scoperto irregolarità connesse all’impiego di 27 lavoratori in nero e 31 irregolari, dopo alcuni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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