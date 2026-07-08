Visite mediche per Ivan Provedel | inizia l’avventura con l’Inter
Il portiere Ivan Provedel ha completato le visite mediche a Milano e ha firmato il contratto con l’Inter. Dopo l’esame medico, è atteso il comunicato ufficiale dell’accordo. La firma segna l’inizio della sua nuova avventura con il club.
di Alberto Petrosilli Il portiere Ivan Provedel è arrivato a Milano e ha svolto le visite mediche di rito: poi firma e annuncio ufficiale. È il giorno di Ivan Provedel, pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza con la maglia dell’Inter. Il portiere è arrivato a Milano per sostenere le consuete visite mediche presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell’annuncio da parte del club. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Una volta completato l’iter sanitario, Provedel sottoscriverà un accordo fino al 2029, diventando il nuovo vice di Pepo Martinez, promosso a titolare dopo la conclusione del rapporto con Yann Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com
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#-, ? A Milano è il giorno di Ivan #Provedel: il portiere, classe 1994, è al #CONI per effettuare le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. @GianluVisco x.com
Visite mediche per Ivan Provedel, nuovo portiere dell’Inter @fcinter1908it facebook
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