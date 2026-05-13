Le strade dell' Us Città di Fasano e del ds Montanaro si separano
L'Us Città di Fasano ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Antonio Montanaro. La decisione riguarda le strade tra la società e il dirigente e si basa su una comunicazione ufficiale rilasciata dall'ente. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa separazione, che avviene in modo netto e senza ulteriori approfondimenti pubblici.
FASANO - L'Us Città di Fasano comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Antonio Montanaro. La società desidera ringraziarlo “per il lavoro svolto con grande professionalità, dedizione e passione nel corso di questa stagione, chiusa con 62 punti conquistati.🔗 Leggi su Today.it
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