Le strade dell' Us Città di Fasano e del ds Montanaro si separano

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Us Città di Fasano ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Antonio Montanaro. La decisione riguarda le strade tra la società e il dirigente e si basa su una comunicazione ufficiale rilasciata dall'ente. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa separazione, che avviene in modo netto e senza ulteriori approfondimenti pubblici.

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FASANO - L'Us Città di Fasano comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Antonio Montanaro. La società desidera ringraziarlo “per il lavoro svolto con grande professionalità, dedizione e passione nel corso di questa stagione, chiusa con 62 punti conquistati.🔗 Leggi su Today.it

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