Le strade del Manfredonia Calcio e di Massimo Tanzillo si separano
Il Manfredonia Calcio ha annunciato la fine della collaborazione con Massimo Tanzillo. La società ha comunicato che il rapporto professionale si è concluso, senza specificare le ragioni di questa scelta. Tanzillo, che ricopriva un ruolo nel settore tecnico, non farà più parte dello staff della squadra. La società ha ringraziato Tanzillo per il lavoro svolto e ha fatto sapere di aver già iniziato a pianificare i prossimi passi per la squadra.
Il Direttore Sportivo Massimo Tanzillo desidera rivolgere un sentito ringraziamento al patron Gianni Rotice, alla società, allo staff tecnico ed. ai calciatori per la fiducia, l’accoglienza e la collaborazione ricevute durante questa esperienza, che resterà per lui significativa sia dal punto di vista sportivo che umano, avendo potuto operare in un contesto professionalmente ben organizzato e stimolante in una piazza blasonata. Il club augura al Direttore Tanzillo le migliori fortune per il prosieguo della carriera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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