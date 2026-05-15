Le strade del Manfredonia Calcio e di Massimo Tanzillo si separano

Il Manfredonia Calcio ha annunciato la fine della collaborazione con Massimo Tanzillo. La società ha comunicato che il rapporto professionale si è concluso, senza specificare le ragioni di questa scelta. Tanzillo, che ricopriva un ruolo nel settore tecnico, non farà più parte dello staff della squadra. La società ha ringraziato Tanzillo per il lavoro svolto e ha fatto sapere di aver già iniziato a pianificare i prossimi passi per la squadra.

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