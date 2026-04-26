Non mi hanno fatta salire sull’aereo perché sono in sedia a rotelle Mi hanno chiesto di alzarmi in piedi e quando ho detto che non potevo mi hanno negato l’imbarco | la denuncia di Marissa Bode
L’attrice di 25 anni ha raccontato di essere stata impedita di salire su un aereo perché utilizza la sedia a rotelle. Secondo la sua testimonianza, le è stato chiesto di alzarsi in piedi, ma quando ha spiegato di non poterlo fare, le è stato negato l’imbarco. L’episodio è avvenuto lo scorso 23 aprile e ha portato alla denuncia pubblica. La donna è nota per il ruolo nell’adattamento cinematografico di Wicked.
L’attrice 25enne Marissa Bode, nota al grande pubblico per il suo ruolo nell’adattamento cinematografico di Wicked, ha denunciato pubblicamente un grave episodio di discriminazione avvenuto lo scorso 23 aprile. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok, l’artista ha raccontato di essersi vista negare l’imbarco su un volo della Southern Airways esclusivamente a causa della sua disabilità motoria, definendo la vicenda un caso di “palese segregazione”. Secondo quanto ricostruito dalla rivista People, la prima parte della trasferta lavorativa dell’attrice — diretta in una cittadina della Pennsylvania per un impegno pubblico — si era svolta senza alcun problema con una diversa compagnia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Multi SubThey Tried to Move Her Wheelchair. Lightning Struck Him Dead.
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