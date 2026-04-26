Non mi hanno fatta salire sull’aereo perché sono in sedia a rotelle Mi hanno chiesto di alzarmi in piedi e quando ho detto che non potevo mi hanno negato l’imbarco | la denuncia di Marissa Bode

L’attrice di 25 anni ha raccontato di essere stata impedita di salire su un aereo perché utilizza la sedia a rotelle. Secondo la sua testimonianza, le è stato chiesto di alzarsi in piedi, ma quando ha spiegato di non poterlo fare, le è stato negato l’imbarco. L’episodio è avvenuto lo scorso 23 aprile e ha portato alla denuncia pubblica. La donna è nota per il ruolo nell’adattamento cinematografico di Wicked.