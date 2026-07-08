Una donna di origine nigeriana è stata arrestata dopo aver colpito al torace il compagno con un coltello da cucina durante una lite a Martignana. L’uomo di 40 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. La donna è stata fermata dai carabinieri poco dopo l’incidente. La lite si è svolta martedì sera, e l’arresto è stato eseguito subito dopo. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Martignana (Cremona), 8 luglio 2026 – Arrestata la donna di origine nigeriana che martedì sera ha accoltellato il compagno 40enne connazionale al culmine di una lite. I Carabinieri della Stazione di Gussola e del radiomobile di Casalmaggiore erano intervenute in una via del centro abitato di Martignana Po in quanto era stato segnalato un violento litigio tra un uomo e una donna, con un accoltellamento. I militari, arrivati sul posto in tempi rapidissimi, hanno suonato al campanello dell’appartamento segnalato e ha aperto un uomo che, con una maglietta, bloccava la fuoriuscita di sangue da una ferita al costato. L’aggressione . L’uomo ha riferito di essere stato colpito dalla moglie e per terra era presente un coltello da cucina, di grosse dimensioni, subito preso in consegna dai militari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenta lite a Martignana, colpisce il marito con un coltello da cucina: arrestata. Lui è grave

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