Nel corso di una banale lite arriva a minacciare il vicino di casa con un coltello da cucina | denunciato

Durante un episodio di lite tra vicini, una persona ha minacciato l’altro con un coltello da cucina. I carabinieri di Cesenatico hanno condotto controlli che hanno portato alla denuncia di complessivamente undici persone. I dettagli sull’accaduto e le motivazioni che hanno portato alle denunce non sono stati resi noti. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi di prevenzione e controllo sul territorio.

Undici persone in totale sono state denunciate nel corso dei controlli fatti da parte dei carabinieri di Cesenatico. Non mancano come al solito gli ubriachi al volante, ben sette gli automobilisti che hanno rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Mentre una automobilista è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Scoppia una lite con il vicino di casa e lo minaccia con una pistola a gas, denunciato dai carabinieriControlli sul campo dei carabinieri di Cesena impegnati nella prevenzione e repressione dei reati e nel controllo della circolazione stradale per il... Roma: con coltello da cucina davanti al Senato, denunciatoPoco prima delle 11, in Corso Rinascimento all’incrocio con Corsia Agonale, nei pressi del Senato della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pasquale De Gregorio: l’istruttivo racconto di un banale trasferimento finito in naufragio - Saily; Il pericoloso impatto di Mythos sui sistemi critici di banche e Borse; Affittacamere abusivo: fioccano le denunce e il sequestro dell'immobile; Citomegalovirus in gravidanza, ora c’è una terapia. Accoltella una connazionale nel corso di una lite, arrestata nel TeramanoE' stata arrestata nel corso della mattinata e rinchiusa nel carcere di Castrogno con l'accusa di tentato di omicidio, la donna sudamericana che all'alba di oggi avrebbe colpito con diverse coltellate ... ansa.it Immigrati. Ministero: Nel 2015 casi di scabbia nel 10% degli sbarchi. Nessuna epidemia è una patologia dermatologica banalePer il Dg della Prevenzione Ranieri Guerra non si tratta di un'epidemia ma di una patologia dermatologica banale per la quale esiste una terapia a basso costo. E poi evidenzia come con la fine di ... quotidianosanita.it #Napoli- Caso di meningite in scuola del Corso Vittorio Emanuele: docente contagiata Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Divisione Veterinaria Assistenza Pubblica Parma: riparte il corso per volontari x.com