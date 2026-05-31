Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh nel 1968, due anni dopo essere entrato nel gruppo come bassista, sostituendo Gilberto Faggioli. La sua partenza è stata collegata a una presunta disputa con Patty Pravo, cantante con cui avrebbe avuto un conflitto. La motivazione ufficiale non è stata mai confermata, ma si parla di tensioni tra Fogli e Pravo come causa della sua uscita dai Pooh.

Riccardo Fogli entra a far parte dei Pooh nel 1966, prendendo il posto di Gilberto Faggioli come bassista. Con la band, Riccardo Fogli partecipa a uno dei primi successi del gruppo, la canzone Piccola Katy (1968), e contribuisce alla costruzione del sound che porterà i Pooh a diventare un punto di riferimento della musica pop e rock italiana. Durante la sua permanenza nel gruppo, i Pooh si affermano con brani come Tanta voglia di lei e Pensiero, ma nel 1973 Riccardo Fogli decide di lasciare i Pooh. La scelta è legata in parte al desiderio di intraprendere una carriera solista e in parte a motivi personali, tra cui la sua relazione con la cantante e attrice Patty Pravo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Riccardo Fogli aveva lasciato i Pooh? “Per colpa di Patty Pravo”

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