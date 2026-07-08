Un ex agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, si è tuffato tra le onde per salvare due turisti e un bagnino in difficoltà a causa delle onde forti. L’intervento è avvenuto a Villa Rosa, dove ha messo in salvo le tre persone. L’episodio ha ricevuto l’elogio del questore.

FERMO - Un grande gesto di coraggio ed altruismo, quello con il quale Roberto Villa, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Fermo, ha salvato la vita di due bagnanti ed un bagnino che si trovano in difficoltà in mare, a causa delle forti onde. Erano da poco trascorse le 11.30 del mattino sulla spiaggia di Villa Rosa, località marittima in provincia di Teramo, davanti allo stabilimento balneare “Polvere di Stelle”. Il vento A causa del vento che rendeva il mare nolto mosso, un uomo e un ragazzo, che erano intendi a fare un bagno, giunti al di là degli scogli, hanno iniziato ad avere serie difficoltà per tornare a riva. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Villa Rosa, il poliziotto eroe Roberto Villa (libero dal servizio) si tuffa tra le onde, salva il bagnino e due turisti. L'orgoglio del questore

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Poliziotto eroe (libero dal servizio) si tuffa tra le onde, salva il bagnino e due turisti

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