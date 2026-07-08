VIDEO Avellino il nuovo numero uno è in città | ecco Martinelli

Tommaso Martinelli è arrivato in città e questa sera ha raggiunto il Bel Sito Hotel, sede del raduno della squadra. È il primo nuovo acquisto annunciato nel corso della campagna di rafforzamento della squadra di calcio. La squadra biancoverde si prepara ad iniziare le sessioni di allenamento per la nuova stagione. Martinelli si è presentato nel centro cittadino prima di unirsi ai compagni.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino accoglie il primo volto nuovo della campagna acquisti. In serata Tommaso Martinelli ha raggiunto il Bel Sito Hotel, dove la squadra biancoverde inizierà a radunarsi in vista della nuova stagione. Il giovane portiere, classe 2005 e di proprietà della Fiorentina, è il primo rinforzo a sbarcare in Irpinia, precedendo l’arrivo degli altri due innesti ormai definiti, Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti, attesi nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. Reduce dall’esperienza maturata nella seconda parte della scorsa stagione con la Sampdoria, Martinelli ha scelto Avellino per proseguire il proprio percorso di crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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